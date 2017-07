Russische ambassadeur VS stapt op, speelt centrale rol onderzoek Russische beïnvloeding

Nationaal veiligheidsadviseur Michael Flynn moest in februari opstappen nadat bekend was geworden dat hij tegenover vicepresident Mike Pence had gezwegen over zijn gesprekken in november met Kislyak over de Amerikaanse sancties tegen Rusland.



Ook Trumps adviseur en schoonzoon Jared Kushner bleek zijn contacten met Kislyak te hebben verzwegen. The New York Times onthulde in april dat Kushner in december een ontmoeting had met de Rus in Trump Tower in New York. Kushner stelde Kislyak bij die gelegenheid voor een geheim communicatiekanaal op te zetten tussen het Trump-team en het Kremlin. Ook Flynn was bij dat gesprek aanwezig.