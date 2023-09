Rusland zoekt zijn heil bij Noord-Korea om aan artilleriegranaten en raketten te komen

Kim Jong-un kijkt naar een oefening met nieuwe wapens in Noord-Korea, 22 augustus 2023. Beeld AP

Artilleriegranaten en antitankraketten zouden hoog op het verlanglijstje staan van de Russische president Vladimir Poetin als hij de Noord-Koreaanse leider ontmoet. Kim Jong-un, die zelden zijn land verlaat, zou volgens Amerikaanse inlichtingendiensten van plan zijn volgende week naar de Russische havenstad Vladivostok af te reizen.

Officieel bezoekt het tweetal een regionale economische conferentie, melden Amerikaanse functionarissen aan de New York Times. Als het aan Moskou ligt, wordt tegelijk een grote wapendeal bezegeld. Rusland, voor de invasie ’s werelds tweede wapenexporteur, zit na 559 dagen oorlog namelijk te springen om granaten en raketten om de artillerieveldslagen vol te houden. Het Russische leger vertrouwt van oudsher juist op zijn artillerie om oorlogen te beslechten.

‘Je kunt dit niet anders zien dan als een teken van wanhoop en zwakte’, aldus woordvoerder John Kirby van de Nationale Veiligheidsraad over de Russische pogingen om, na leveranties van Iran, ook van Noord-Korea wapens te krijgen. Sinds vorig jaar waarschuwen de VS regelmatig voor de avances van Moskou richting Pyongyang.

Wapenleveranties

In november vorig jaar meldde het Witte Huis al dat Noord-Korea via het Midden-Oosten en Noord-Afrika een ‘aanzienlijke’ hoeveelheid granaten naar Rusland had verscheept. De VS gaan er nu vanuit dat slechts een klein deel van deze munitie of zelfs helemaal niets Rusland heeft bereikt. Het naar buiten brengen van de wapenleveranties zou volgens het Witte Huis Noord-Korea, dat getroffen is door internationale sancties, hebben afgeschrikt om verder in zee te gaan met Moskou.

Pyongyang beschikt over een enorme artilleriemacht, zo’n 5.700 stuks, en dus ook over een enorme voorraad granaten en veel fabrieken om nieuwe munitie te maken. Op die overmacht aan ‘simpele wapens’ heeft Noord-Korea zijn hoop gevestigd mocht het tot een conflict komen met Zuid-Korea en de VS.

De toenmalige commandant van de 28 duizend Amerikaanse soldaten in Zuid-Korea, generaal Thomas Schwartz, schatte in 2001 dat de Noord-Koreanen in staat zouden zijn om een paar uur lang een half miljoen artilleriegranaten af te vuren op Seoul en de grensregio. ‘De enige plek in de wereld waar 35 miljoen mensen onder de dreiging van vijandelijke artillerie leven’, aldus Schwartz.

Verrassingsaanval

Uit een berekening in 2020 van de Amerikaanse denktank Rand, bleek opnieuw wat de Noord-Koreanen in huis hebben. In een uur zou Pyongyang, door met 5.700 artilleriestukken 385 duizend granaten en raketten af te vuren, alle belangrijke steden in Zuid-Korea in een zee van vuur kunnen veranderen. Bij zo’n verrassingsaanval zouden volgens de onderzoekers zo’n 205 duizend doden en gewonden vallen.

Kim zou nu bereid zijn een deel van zijn enorme voorraad granaten en raketten af te staan. Het Noord-Koreaanse leger beschikt onder andere over 152mm granaten voor de Russische Msta-houwitser. Rusland zet deze houwitser, die zo’n acht granaten per minuut kan afvuren, sinds de invasie veelvuldig in om Oekraïense posities te verpulveren.

Artillerieverbruik

Ook aan 122mm munitie voor een andere houwitser, de Gvozdika, heeft Noord-Korea geen gebrek. Deze houwitser werd in de Sovjet-tijd ontwikkeld en geproduceerd in het Oekraïense Charkiv. Vandaar dat ook het Oekraïense leger er volop mee schiet.

Hoe groot het Russische artillerieverbruik is, bleek vorig jaar uit een schatting van de Amerikaanse denktank Jamestown Foundation. In de eerste vijf maanden van de oorlog zouden de Russen met hun houwitsers en meervoudige raketsystemen elke dag zo’n 68 duizend granaten en raketten hebben afgevuurd. Dat is goed voor liefst 10,1 miljoen granaten en raketten in vijf maanden. Hoeveel artilleriemunitie de Russen nu nog over hebben, is niet duidelijk.