Rusland zet twee Nederlandse diplomaten uit als reactie op 'onvriendelijke en onwettige sancties'

'Gedwongen'

Rusland straft alle landen die eerder besloten om actie te ondernemen tegen Russische diplomaten als gevolg van de aanslag. Zo moeten zestig Amerikanen Rusland verlaten en gaan de deuren van het Amerikaanse consulaat in St.-Petersburg dicht. De VS zetten eerder zestig Russen uit en sloten het Russische consulaat in Seattle.



Een woordvoerder van het Kremlin verklaarde vrijdag dat Rusland 'gedwongen' is om de strafmaatregelen te nemen vanwege de 'onvriendelijke en onwettige sancties' die een twintigtal EU- en Navo-lidstaten eerder afkondigden. De relatie met Rusland is verder onder druk komen te staan door de aanslag begin maart op de dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter Julia in Salisbury. Daarbij werd zogenoemd novitsjok-gifgas gebruikt dat ooit in Rusland is ontwikkeld, maar waarvan het bestaan lang werd ontkend.



Engeland, de VS en bondgenoten zijn er van overtuigd dat Rusland achter de aanslag zit. Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zei tegen CNN dat Rusland zich niet als 'slachtoffer' moet gedragen, omdat de Skripals en de mensen in Salisbury de ware slachtoffers zijn.