Rusland zet 23 Britse diplomaten het land uit, in Groot-Brittannië groeit roep om financiële maatregelen

Vastgoed

Minister Johnson sprak zondag over mogelijke 'economische maatregelen tegen Russen die hun rijkdom aan corruptie te danken hebben'. Russen hebben in Groot-Brittannië enorme bedragen hebben geïnvesteerd in met name vastgoed. Zo woont Roman Abramovitsj, een voormalig Russisch parlementslid en vertrouweling van Poetin, volgens The New York Times in een huis in Londen dat naar schatting 198 miljoen euro waard is.



Inspecteurs van de in Den Haag gevestigde Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) zullen maandag in Groot-Brittannië onderzoek doen naar het gas waarmee dubbelspion Skripal en zijn dochter vergiftigd werden. Beiden worden in een ziekenhuis behandeld; volgens Britse media is hun toestand 'kritiek'.