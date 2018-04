Rusland: vergeldingsaanval verergert catastrofe in Syrië

President Vladimir Poetin stelde in een verklaring dat de westerse aanval 'de humanitaire catastrofe in Syrië' verergert. 'De escalatie rond Syrië is vernietigend voor het hele systeem van internationale relaties.'



Maar het is de vraag of Rusland de onderzoeksresultaten zal respecteren als die de gifgasaanval bevestigen. Het land heeft zijn conclusies al getrokken op basis van onderzoek door eigen deskundigen: de Syrische president Assad, bondgenoot van Rusland, pleegde geen gifgasaanval.



Ook internationaal zwengelt Rusland een debat aan over de legitimiteit van de aanval. Het riep de VN-Veiligheidsraad zaterdagavond bijeen voor een spoedzitting. Daarin pleitte Rusland voor een resolutie die de raketaanval veroordeelt. De Russische VN-ambassadeur Vasily Nebenzia sprak van 'opzichtige minachting van het internationaal recht' door de VS en hun bondgenoten. Hij wees op het handvest van de VN, dat stelt dat een militaire aanval op een ander land alleen gerechtvaardigd is als er sprake is van zelfverdediging of van toestemming door de Veiligheidsraad.



De resolutie haalde het, zoals verwacht, niet. Acht leden, onder wie de plegers van de aanval en Nederland, stemden tegen. Wel kreeg Rusland China en Bolivia achter zich.