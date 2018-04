Rusland treft weinig medestanders bij spoedzitting Veiligheidsraad over raketaanval Syrië

Volgens Poetin verergert de aanval 'de humanitaire catastrofe in Syrië'. Ook zou die aantonen dat de VS, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk aan de kant van 'de terroristen' staan. Rusland diende een resolutie in die stelde dat de aanval in strijd was met het internationaal recht en de beginselen van de Verenigde Naties. Alleen China en Bolivia stemden met de Russen in.



Het Kremlin overweegt om een S-300 raketinstallatie naar Syrië te sturen in reactie op de aanval. Moskou zegt de aanval nog te bestuderen, maar lijkt geen aanstalten te maken tot een directe militaire reactie waar het eerder op zinspeelde.

De aanval geeft een sterk signaal aan extremisten en militanten dat ze goed bezig zijn Woordvoerder van Russisch ministerie van Buitenlandse Zaken