Rusland stelt YouTube en Instagram ultimatum voor verwijderen video oppositieleider Navalny

Toevalstreffer

Deze keer kwam Navalny bij toeval op het spoor van de contacten tussen Prichodko en Deripaska, nadat een aantal schaars geklede dames vorig jaar september was opgedoken in het kantoor van zijn organisatie. Kennelijk was het een poging hem in verlegenheid te brengen, want terwijl hij en zijn staf bezig waren de vrouwen naar buiten te werken, dook een televisieploeg van de Poetingezinde zender Life TV op.



Het 'vrouwelijke bataljon van het Kremlin', zoals Navalny het noemt, hield later ook een betoging bij de Amerikaanse ambassade in Moskou om te protesteren tegen de slechte behandeling die filmmagnaat Harvey Weinstein volgens de dames kreeg in de Amerikaanse pers. Het groepje bleek onder leiding te staan van een prostituee die door het leven gaat onder de naam Nastja Rybka (Nastja het Visje). Op haar Instagramaccount ontdekte Navalny tal van foto's waarop zij poseerde met Deripaska.