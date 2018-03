Rusland slaat terug: 60 Amerikaanse diplomaten uitgewezen en consulaat in Sint-Petersburg sluit

Volgens de VS ging het om diplomaten die in werkelijkheid voor de Russische geheime diensten spioneerden. Washington besloot verder het Russische consulaat in Seattle te sluiten. Daarop hield de Russische ambassade in Washington via Twitter een enquête onder de Russen met de vraag welk Amerikaans consulaat moest worden gesloten: Sint-Petersburg, Jekaterinenburg of Vladivostok. De meerderheid koos Sint-Petersburg.



De Amerikaanse diplomaten hebben tot 5 april de tijd gekregen om hun koffers te pakken. Het is nog niet bekend hoe Rusland de resterende diplomaten die op de lijst staan om te worden uitgewezen over de westerse landen zal verdelen.