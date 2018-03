Rusland overschrijdt een rode lijn, maar wat kunnen de VS en de EU hiertegen doen?

'Destabiliserende' activiteiten

Stoltenberg telde donderdag even op: de oorlog in Georgië in 2008, de annexatie van de Krim in 2014, inmenging in westerse verkiezingen in 2016 en 2017, de ontwikkeling van nieuwe kernwapens, het verlagen van de drempel voor het gebruik van nucleaire wapens in oefeningen en het gebruik van 'hybride' oorlogstactieken, zoals het steunen van separatisten in buurlanden.



Stoltenbergs lijst werd aangevuld vanuit Amerika. Het ministerie van Financiën rechtvaardigde de nieuwe sancties tegen 19 Russische individuen en 5 Russische groepen met een lange opsomming van 'destabiliserende' activiteiten. Zoals een poging tot beïnvloeding van Amerikaanse verkiezingen en het uitvoeren van cyberaanvallen op essentiële infrastructuur in de luchtvaart, de energiesector, de nucleaire industrie, de watervoorziening en commerciële bedrijven.