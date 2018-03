Rusland ontkent zenuwgasaanval zoals altijd, maar sancties lijken nu onvermijdelijk

In Rusland vergeeft men verraders niet Sergej Abeltsev

Maar zijn collega-presentator Kirill Klejmenov gaf eerder een heel andere boodschap af. Hij waarschuwde de kijkers in het journaal Vremja geen carrière als dubbelspion te ambiëren, zeker niet voor Groot-Brittannië. 'De afgelopen jaren heb je daar te veel vreemde incidenten met een akelige afloop gehad.' Daarmee verwees hij naar de moord op Litvinenko die in 2006 door twee Russische geheim agenten om het leven werd gebracht met polonium-210, een uiterst zeldzame radioactieve stof. Zeven jaar later stierf Boris Berezovski, een naar Londen uitgeweken oligarch die zich de vijandschap van president Poetin op de hals had gehaald, onder verdachte omstandigheden. Hetzelfde gold voor Aleksandr Perepilitsjny, een Rus die de Britse autoriteiten informatie had gegeven over een witwasoperatie waarbij de overheid betrokken was. In zijn maag werden na zijn dood sporen gevonden van een uiterst giftig kruid.



Na de moord op Litvinenko reageerde Rusland op dezelfde tweeslachtige manier. Het Kremlin ontkende iedere betrokkenheid en klaagde over een hetze in de Britse pers. Maar in het Russische parlement klonken heel andere geluiden. 'De verrader heeft de straf gekregen die hij verdient', zei Sergej Abeltsev, die voor de ultranationalistische LDPR in de Doema zat. 'Ik ben er zeker van dat zijn verschrikkelijke dood een ernstige waarschuwing zal zijn aan verraders, waar ze ook zijn. In Rusland vergeeft men verraders niet.'