Rusland garandeert veiligheid rebellen indien zij Oost-Ghouta verlaten, om eind te maken aan bloedige strijd

Het aanbod komt terwijl het Syrische leger terreinwinst boekt bij de verovering van het nog enige bolwerk van de oppositie in de hoofdstad.



Het leger heeft in de afgelopen dagen, ondanks een beperkt bestand, met behulp van Russische bombardementen een derde van de enclave ingenomen. Dit meldt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten dat de strijd bijhoudt.



Door de terreinwinst dreigt het gebied in twee stukken te worden verdeeld. 'De immuniteit van alle strijders die besluiten om met hun families Oost-Ghouta te verlaten, wordt gegarandeerd', aldus het ministerie van Defensie in Moskou in een verklaring. 'Vervoer wordt geregeld en de route zal worden beveiligd.'



Rusland wil dat de rebellen gebruikmaken van de corridors die vorige week door de Syrische regering werden ingesteld om de evacuatie van onder anderen zieken en gewonden mogelijk te maken. Het is niet duidelijk waar de strijders naartoe moeten als ze ingaan op het aanbod van de Russen. Wellicht sturen Moskou en Damascus aan op een aftocht, zoals eerder gebeurde in Aleppo, van de rebellen richting het gebied dat in handen is van de oppositie nabij de Turkse grens.



Het offensief tegen Oost-Ghouta lijkt op eerdere militaire campagnes die Damascus begon nadat Rusland zich in 2015 in de strijd mengde. Met zware luchtbombardementen en een belegering op de grond worden de rebellen uiteindelijk gedwongen hun gebied te verlaten.