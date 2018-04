Rusland eist spoedzitting VN Veiligheidsraad, staatsmedia ontkennen gifgasaanval

De Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Frankrijk hebben zaterdagochtend vroeg (Nederlandse tijd) precisiebombardementen uitgevoerd in Syrië, als vergelding voor de gifgasaanval in Douma. De aanvallen werden vlak voor de uitvoering op de nationale televisie aangekondigd door de Amerikaanse president Donald Trump.



De aanval op chemische fabrieken in Syrië is succesvol geweest. Dat heeft de Britse minister van Defensie Gavin Williamson vanochtend gemeld op de BBC-radio.



Wat de gifgasaanval op Douma anders maakt is het aantal slachtoffers

Aanvallen met chemische wapens zijn in Syrië geen zeldzaamheid. Maar meestal vallen daarbij slechts een paar gewonden. In Douma vielen mogelijk tientallen doden. Vijf vragen over de vermoedelijke chloorgasaanval in Syrië. (+)