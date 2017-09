Rusland dreigt met 'hard antwoord' op sluiting diplomatieke vestigingen VS

Hij werd gewaarschuwd voor huiszoekingen in drie Russische diplomatieke vestigingen in de VS, die op last van president Donald Trump zaterdag gesloten moesten worden. Moskou bestempelde Amerikaanse inspecties als 'illegaal' en een 'ongekende agressieve actie'.



Trump had donderdag verordonneerd dat het Russische consultaat in San Francisco en twee handelmissies van Rusland en Washington en New York binnen 48 uur ontruimd moesten worden. De maatregel was een vergelding voor het uitwijzen van een groot aantal Amerikaanse diplomaten en hun medewerkers uit Rusland.



Op vrijdag steeg zwarte rook op het uit consulaat in San Francisco. De Russen zouden documenten aan het verbranden zijn. Het consulaat werd door Amerikaanse inlichtingen-en veiligheidsdiensten in de gaten gehouden omdat medewerkers zich onder de dekmantel van hun diplomatieke status schuldig zouden maken aan spionage.