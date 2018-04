Ruim half jaar na orkaan Irma geeft Kabinet groen licht voor hulp wederopbouw Sint Maarten

Vertegenwoordiger

De regering van Sint Maarten, net als Aruba en Curaçao een autonoom land binnen het koninkrijk, struikelde over deze voorwaarden. Inmiddels is eraan voldaan, heeft het land verkiezingen achter de rug en is een kabinetsformatie aan de gang. Nederland heeft de afgelopen maanden onderhandeld met de Wereldbank over een toezichthoudende rol. Sint Maarten stemt daarmee in. Net als Nederland en de Wereldbank krijgt het een eigen vertegenwoordiger in de stuurgroep die het oog houdt op correcte besteding van het geld.



Van de 550 miljoen euro komt 470 miljoen in een zogenoemd Trustfund, een fonds dat onder beheer staat van de Wereldbank. Het geld komt uitsluitend in tranches vrij. 'Het gaat om veel geld voor een kleine bevolking', zegt Knops. 'Dat willen we op een goede manier besteden.' Sint Maarten telt naar schatting 40 duizend inwoners, plus een onbekend aantal illegalen. Het streven is alles wat werd verwoest duurzaam te herbouwen, zodat een eventuele nieuwe orkaan minder schade zal aanrichten. Irma was met kracht 5 een orkaan van de zwaarste categorie en raakte het eiland op 6 september vol.