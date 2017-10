Republikeinse senator: Trump kan tot Derde Wereldoorlog leiden

'Reality show'

In het interview met de Amerikaanse krant zegt Corker dat Trump het presidentschap behandelt als een 'reality show', alsof hij nog in The Aprentice zit. Hij geeft aan bezorgd te zijn. 'Iedereen die om ons land geeft, zou bezorgd moeten zijn.' Volgens de senator is Trump zo'n acuut gevaar dat leden van de regering hem in het gareel moeten houden. Hij legde zijn tweet over de crèche uit: 'Ik weet zeker dat elke dag in het Witte Huis geprobeerd wordt ervoor te zorgen dat hij zich inhoudt.'



Trump heeft volgens Corker meer dan eens het werk van diplomaten onderuit gehaald door over onderhandelingen te twitteren. Corker is een prominent lid van de Republikeinse Partij. In zijn tweetstorm zei Trump eerder op de dag over hem: 'Ik verwachtte allang dat Corker een negatieve impact zou hebben op onze geweldige politieke agenda.'