Republikeins wonderkind Ryan gooit handdoek in de ring

Er werd al langer over het vertrek van Ryan gespeculeerd. Hij was lange tijd bezig met het hervormen van de belastingen en nu een belangrijke hervormingswet door het Congres is geloodst, is hij klaar om te stoppen. 'Hier heb ik mijn hele volwassen leven aan gewerkt', zei Ryan tijdens de persconferentie.



Hij zei ook dat het Witte Huis hem heeft verzekerd dat Trump niet van plan is om speciaal aanklager Robert Mueller of onderminister van Justitie, Rod Rosenstein, te ontslaan in verband met het onderzoek naar mogelijke Russische inmenging met de Amerikaanse verkiezingen. Trump twitterde woensdag dat Ryan 'een werkelijk goede man' is die een belangrijke erfenis nalaat.