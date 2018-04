Republikeinen zien geen bewijs voor samenwerking Trump en Russen. Democraten woedend

Meerdere onderzoeken

De Democraten zijn woedend over de publicatie van het rapport. De Democratische afgevaardigde Adam Schiff beschuldigde zijn Republikeinse collega's ervan dat zij in feite optreden als de 'advocaat' van Trump en zijn medewerkers. Nancy Pelosi, de fractieleidster van de Democraten, verzekerde dat het onderzoek zal doorgaan.



Volgens de Democraten moet er ook nog eens worden gekeken naar de rol van de Russische advocate Veselnitskaja, die Kushner en Trump jr. schadelijke informatie voor Clinton beloofde. Het blijkt dat zij nauwe relaties had met Joeri Tsjajka, de procureur-generaal van Rusland.



De breuk tussen de Republikeinen en de Democraten in de onderzoekscommissie zat er lang aan te komen. Ook in de Senaat ligt het onderzoek naar de kwestie vrijwel stil. Daarentegen lijkt speciaal aanklager Robert Mueller nog steeds druk bezig met zijn onderzoek naar de banden tussen de Trumpcampagne en de Russen.



Voor de zekerheid hebben de Democraten onlangs een nieuwe route geopend. De leiding van de Democratische partij heeft een civiele aanklacht ingediend tegen een aantal medewerkers en familieleden van Trump omdat zij met de Russen zouden hebben samengewerkt. Het is nog niet duidelijk of die aanklacht in behandeling zal worden genomen of meteen terzijde zal worden geschoven.