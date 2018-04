Religieus geweld Nigeria laait op: 18 doden bij aanslag in katholieke kerk

Bloedvergieten

Volgens president Muhammadu Buhari is het bloedbad bedoeld om een 'religieus conflict' te ontketenen en 'onze gemeenschappen aan te zetten tot eindeloos bloedvergieten', zo zei hij in een verklaring. Het toenemend geweld tussen de islamitische herders en de boeren in Middle Belt is inmiddels het belangrijkste verkiezingsthema voor volgend jaar. Buhari die hoopt te worden herkozen als president, staat onder grote druk om militair in te grijpen, zo schrijft het Franse persbureau AFP.



Sinds het begin van dit jaar zijn al honderd doden gevallen in de strijd tussen de herders en de gesettelde inwoners van Benue. Honderdduizend mensen zouden al uit hun huizen zijn verdreven. De nomaden verzetten zich met geweld tegen nieuwe lokale wetten die hen verbieden om zich met hun vee te verplaatsen naar plaatsen waar gras is- een eeuwenoud gebruik om te kunnen overleven.



Op de Nigeriaanse nieuwssite TimesLive bevestigt politiecommissaris Fatai Owoseni de dood van de twee priesters en nog minstens 16 anderen. 'Ze vielen een ceremonie op een begraafplaats aan en bestookten daarna de kerk waar de twee priesters op dat moment een dienst hielden.' Een ooggetuige zag mensen gillend wegrennen roepen dat mensen 'in koele bloede waren neergeschoten'.