Regiopresident van Madrid vervalste diploma; ze leverde haar masterscriptie nooit in

Cifuentes zou de tweede PP-regiopresident (van de zeven) zijn die de zittingstermijn niet afmaakt vanwege schimmige praktijken

De onlinekrant El Diario onthulde een paar weken terug dat beide beoordelingen in 2014 plotseling werden veranderd in het cijfer 7,5. In het systeem was te zien dat dit was gedaan door een medewerkster van een heel ander onderdeel van de universiteit. El Diario sprak smalend van 'spookcijfers'.



Cifuentes vocht terug. Ze toonde een document waaruit zou blijken dat ze haar scriptie wel degelijk had verdedigd. Maar ze weigerde het werkstuk te laten zien, om 'niet mee te doen aan het spel van de oppositie'. Ze beweerde dat ze 'aanvallen' te verduren kreeg omdat haar vader een militair is.



Twee weken later sloeg een andere onlinekrant, El Confidencial, toe. De handtekeningen van de docenten die de scriptie hadden goedgekeurd, bleken vals. De betreffende docenten zeiden niets te weten van een eindwerkstuk van Cifuentes. Waarschijnlijk was de opleidingsdirecteur, Enrique Álvarez Conde, de meestervervalser van dienst.