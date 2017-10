Regeringsploeg president Abbas reist naar Gaza om macht over te nemen van Hamas

Israël en Hamas Israël zwijgt vooralsnog over de Palestijnse toenadering. De regering zou graag zien dat de Palestijnse Autoriteit (PA) vaste voet aan de grond krijgt in Gaza. Maar de vrees is dat de PA de macht deelt met de Hamas-beweging, die sinds haar oprichting de vernietiging van de staat Israël voorstaat. Toen Hamas dit voorjaar een document publiceerde dat vooral in het buitenland als gematigd werd beoordeeld, maakte de Israëlische premier Benjamin Netanyahu er korte metten mee. ‘Het document is een rookgordijn’, zei hij. ‘Hamas gaat door met voorbereidingen voor een oorlog tegen Israël, en onderwijst kinderen in Gaza nog steeds over de vernietiging van Israël.’

Ruim een week geleden zwichtte Hamas voor de druk. De schaduwregering in Gaza werd opgeheven. Daarop gelastte Abbas als leider van de Palestijnse Autoriteit (PA) zijn ministers in Ramallah, op de Westoever, 'de volledige verantwoordelijkheid' in Gaza op zich te nemen.



Volgens Midden-Oostenkenners is dat gemakkelijker gezegd dan gedaan. Zo zweeg Hamas in alle talen over de eventuele toelating van Abbas' veiligheidsdiensten. Hamas beschikt de facto over een eigen leger, dat in de afgelopen tien jaar driemaal verwikkeld raakte in een oorlog met Israël. De militaire tak van Hamas, bestaande uit de naar schatting 27 duizend man sterke Al-Qassem-brigades, peinst er niet over om de wapens in te leveren.