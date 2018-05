Rechter sommeren regering India: red de Taj Mahal met buitenlandse hulp

'On-Indiaas'

De Taj Mahal in Agra staat op de Unesco-werelderfgoedlijst en is met 7- tot 8 miljoen bezoekers per jaar de grootste attractie van India. De 17de eeuwse Mogolkeizer Shah Jahan liet het mausoleum bouwen ter nagedachtenis van zijn derde vrouw, Mumtaz Mahal. Het monument wordt vanwege deze islamitische achtergrond soms door hindoenationalisten als 'on-Indiaas' afgedaan.



De zorgen over de staat van de Taj Mahal dateren niet van vandaag of gisteren. De centrale regering werd er al in 1996 in een door milieuactivisten aangespannen rechtszaak toe gedwongen duizenden fabrieken en werkplaatsen in de omgeving te sluiten, om hun schadelijke uitstoot te beperken.