Rechter: Niemand staat boven de wet, ook president Trump niet

De zaak werd aangespannen door Summer Zervos, een voormalige kandidaat van het tv-programma The Apprentice. Ze beschuldigt de president van laster, omdat hij haar en de andere zeker tien vrouwen herhaaldelijk voor leugenaars heeft uitgemaakt tijdens de verkiezingscampagne. Trump beweerde dat de vrouwen met hun aanklacht wegens seksuele intimidatie slechts uit waren op persoonlijk gewin en noemde hun beschuldigingen 'totale onzin met enkel als doel de verkiezingsuitslag te beïnvloeden'.



De advocaat van Trump beweerde dat hij in zijn hoedanigheid van president daarvoor niet vervolgd zou moeten worden. Maar rechter Jennifer Schecter verwierp dat bezwaar dinsdag in Manhattan. Zelfs een president staat niet boven de wet enkel omdat hij het Witte Huis bezet houdt, zo zei ze. Ze wees daarbij bovendien op een eerdere rechtszaak die door Paula Jones tegen Bill Clinton was aangespannen toen die president van de VS was.



Of en wanneer de uitspraak ook daadwerkelijk zal leiden tot de vervolging van de president is nog onbekend. Maar de rechter zei geen enkele reden te zien om die uit te stellen tot na zijn ambtstermijn, zo schrijft The New York Times. Trump heeft alle aantijgingen van seksueel wangedrag steevast ontkend.