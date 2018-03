Rechter houdt weer benoeming regiopremier Catalonië tegen

Te riskant

Niettemin oordeelde Llarena vrijdag dat de kans te groot is dat Sànchez opnieuw de misdrijven begaat waarvoor hij hem vervolgt. Het zou te riskant zijn Sànchez toe te laten tot het deelstaatbestuur of tot het parlement, meent de rechter, omdat juist daar tijdens de vorige regeerperiode de delicten van opruiing en rebellie plaatsvonden. Llarena vindt niet dat het recht van het Catalaanse volk zijn eigen vertegenwoordiger te kiezen wordt geschonden nu het premierschap voor Sànchez onbereikbaar is. Er staan immers nog andere kandidaten op de lijst van Samen voor Catalonië.



Het onafhankelijkheidskamp reageerde verbolgen op het besluit van de rechter. Blijkbaar is het niet mogelijk premier te worden in Catalonië als je vóór de onafhankelijkheid bent, werd er gezegd.



De links-republikeinse voorzitter van het Catalaanse parlement, Roger Torrent, schortte de beëdiging van Sánchez op. Die stond voor maandag gepland. Sànchez is van plan een uiterste poging te wagen te premierschap in handen te krijgen door een klacht in te dienen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. 'Het zou kunnen dat zijn recht om deel te nemen aan de politiek wordt geschonden', aldus Torrent. Hij wil het vonnis van het mensenrechtenhof afwachten, voordat hij op zoek gaat naar weer een nieuwe kandidaat-premier.