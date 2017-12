Rechter concludeert: Argentijnse aanklager Nisman is vermoord, maar mysterie is nog lang niet opgelost

Nisman onderzocht de aanslag op een joods centrum in Buenos Aires in 1994, waarbij 85 doden en honderden gewonden vielen. Hij concludeerde in 2007 dat Hezbollah de aanslag had gepleegd, in opdracht van Iran. De verdachten zijn echter nooit gepakt. Toenmalig president Cristina Kirchner en haar minister van Buitenlandse Zaken zouden het in het geheim op een akkoordje hebben gegooid met de Iraniërs, in ruil voor gunstige handelsakkoorden.



Op 14 januari 2015 diende Nisman een uitgebreid onderzoeksrapport met deze conclusies in bij de rechter. Vijf dagen later zou hij het Congres toespreken over zijn bevindingen, maar de dag daarvoor werd hij met een kogel in zijn hoofd gevonden in zijn appartement, het pistool van Diego Lagomarsino lag naast hem. De politie vond een arrestatiebevel voor president Kirchner in zijn prullenbak.