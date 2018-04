Rechtbank oordeelt: 20 jaar cel voor Salah Abdeslam

Enige overlevende Parijs-terrorist

De in België geboren Fransman Abdeslam (28) geldt als de enige overlevende terrorist van de aanslagen in Parijs, waarbij in november 2015 130 doden vielen. De inval in Vorst was deel van het onderzoek daarnaar, en mede daarom was bij de schietpartij met automatische wapens sprake van een terroristische context, aldus de rechtbank. Die stelde dat de schietpartij ook als doel had de bevolking te intimideren.



Abdeslam zit in een Franse cel in afwachting van het proces over 'Parijs'. Die zaak loopt nog. België en Frankrijk hebben afgesproken dat de Parijs-zaak voorrang krijgt. Dus Abdeslam zal zijn straf in België pas uitzitten als hij eerst een eventuele straf in Frankrijk heeft uitgezeten. Voor de zaak rond de betrokkenheid bij de Brusselse schietpartij verscheen Abdeslam alleen op de eerste dag van het proces in de rechtbank.