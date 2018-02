Rapport: laagste inkomens betalen het meest aan klimaatbeleid, Rutte III versterkt die ongelijkheid

Klik een olifant bij elkaar en red de wereld

Nederland heeft afgesproken om in 2030 40% minder CO2 uit te stoten dan in 1990. Per inwoner komt dat neer op een vermindering van zo'n 4.000 kilogram per jaar, het gewicht van een olifant. Klik in deze special uw bijdrage bij elkaar.



De uitstoot van broeikasgas in Nederland stijgt - ondanks het klimaatakkoord van Parijs. De chemische industrie stootte meer uit en er is meer aardgas verbruikt voor de verwarming van huizen en kantoren.



Zomervakantie boeken? Zo berekent u de CO2-uitstoot van uw trip

Scherpe tarieven en overvloedige reclame op tv en in de krant wijzen erop dat januari de maand is om de vakantiebestemming voor deze zomer vast te leggen. Daarom kan de toerist vanaf vandaag de uitstoot van CO2 die hiermee gepaard gaat zelf berekenen en vergelijken met het jaargemiddelde van een gezin.



Sombere wetenschappers noemen één lichtpuntje: klimaat reageert als schuifknop op broeikasgassen

Twee jaar na de klimaattop van Parijs zijn regeringsleiders vandaag in Frankrijk bijeengekomen voor een soort terugkomdag, een informele tussentop om de wereld bij de les te houden. Over het klimaat zelf is intussen weinig reden tot optimisme, blijkt uit een net verschenen stand van zaken. Maar moeten we ons echt zorgen maken?