Queen Elizabeth staat stil bij slachtoffers van terreur en Grenfell-brand in zestigste kersttoespraak

'Thuis' was het thema van de toespraak die ze vanuit Sandringram House hield, het buitenverblijf in Norfolk waar ze traditioneel de wintermaanden doorbrengt. De term refereert, zo vertelde de 91-jarige koningin, niet alleen aan de plek waar mensen wonen en de kerstdagen met familieleden doorbrengen, maar ook aan een stad, een woonomgeving. Daarop voortbordurend wees ze op de 'sterke identiteiten' van Londen en Manchester, steden die terreur hebben doorstaan in 2017.



Omdat het de zestigste keer was dat de kerstboodschap werd uitgezonden, toonde de koningin beelden van haar eerste toespraak, die ze als 31-jarige hield. 'Zes decennia later is de presentatrice ietwat veranderd', zei ze, 'net als de technologie die ze toen beschreef'. Elizabeth sprak over het 'platinum' huwelijk, eraan toevoegend dat die term vroeger helemaal niet bestond omdat mensen minder oud werden dan nu. Ze grapte dat zelfs Philip heeft besloten het iets rustiger aan te doen.



Eerder op de dag bezocht het bejaarde koningskoppel de plaatselijke St Mary Magdalene voor de kerstdienst. Honderden mensen waren daar aanwezig om de Windsors te begroeten. Ze keken vooral uit naar Meghan Markle. De aankomende echtgenote van prins Harry brengt voor het eerst de feestdagen door op Sandringham. Ze trouwen op 19 mei, de zaterdag waarop ook de FA Cup finale wordt gehouden. Zijn broer William is van plan om beide gebeurtenissen bij te wonen.