Pyongyang noemt uitspraken Trump 'oorlogsverklaring' en dreigt met waterstofbomtest Stille Oceaan

'Ik overweeg te reageren met een maatregel die zijn weerga niet kent in de geschiedenis', aldus Kim over de actie die hij overweegt in reactie op Trumps dreigement.



De Noord-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken Ri Yong-ho noemde na de toespraak van Kim als mogelijke tegenmaatregel een 'nooit eerder geziene proef' met een waterstofbom. Plaats van handeling zou volgens Ri de Stille Oceaan kunnen zijn.



Het was Kim's eerste reactie op de toespraak van Trump dinsdag in de VN waarin de president Noord-Korea dreigde met 'totale vernietiging' als de VS zich bedreigd voelen door Pyongyang. Ook noemde hij Kim Jong-un een 'raketman' die met zijn raketlanceringen en kernproeven op een heilloze 'zelfmoordmissie' was. VN-ambassadeur van de VS Nikki Haley zei later dat Trump niet uit was op oorlog met Noord-Korea.



Volgens Kim, die zich zelden zo direct richt tot de VS, hebben de uitspraken van Trump hem ervan overtuigd dat hij de juiste koers vaart. Hij noemde de toespraak van de Amerikaanse president 'de meest beledigende oorlogsverklaring uit de geschiedenis. 'De VS zullen een grote prijs betalen voor de toespraak van zijn geestelijk gestoorde president', aldus Kim in zijn verklaring die door de staatsmedia werd verspreid.



Verder noemde hij de Amerikaanse leider 'ongeschikt voor het presidentiële ambt, een schurk en een gangster die graag met vuur speelt, zeker geen politicus.' Op donderdag vergeleek minister Ri Yong-ho Trump al met een 'blaffende hond'. Kim deed er vrijdag nog een schepje bovenop: 'Een bange hond blaft harder dan Trump.'