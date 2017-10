Pulp Fiction-producer Harvey Weinstein beschuldigd van seksuele intimidatie

Schikkingen

Ook andere vrouwen die met Weinstein hebben samengewerkt vertelden soortgelijke ervaringen met hem te hebben gehad. Eén medewerkster, Emily Nestor, werd al op de tweede dag bij het bedrijf door Weinstein in zijn hotelkamer ontboden. Hij beloofde haar dat hij haar zou helpen met haar carrière als ze op zijn seksuele avances zou ingaan.



Volgens de New York Times zouden verscheidene vrouwen bij Weinsteins productiebedrijven Miramax en Weinstein Productions hebben geklaagd over zijn gedrag. In de afgelopen dertig jaar zou Weinstein met zeker acht vrouwen een schikking hebben getroffen om te voorkomen dat zij naar buiten zouden gaan met hun klachten.



Weinsteins advocaat zei dat het artikel in de New York Times allerlei 'lasterlijke' uitspraken over zijn cliënt bevatte, maar hij wilde niet ingaan op welke aantijgingen Weinstein bestrijdt. De producent zelf sprak in een verklaring zijn spijt uit over hoe hij zich in het verleden heeft gedragen. 'Ik begrijp dat de manier waarop ik me in het verleden tegenover collega's heb gedragen, veel pijn heeft veroorzaakten daarvoor wil ik mij diep verontschuldigen.' Maar hij wees erop dat hij 'opgroeide in de jaren '60 en '70, toen de regels wat betreft gedrag op de werkplaats anders waren'. 'Dat was destijd de cultuur. Sindsdien heb ik geleerd dat het geen excuus is, niet op kantoor en niet erbuiten. Tegenover niemand.'