Puigdemont verlaat Duitse cel na betaling borgtocht. Catalaanse ex-president roept op tot dialoog

De Duitse rechtbank bekijkt in de komende dagen of Puigdemont wel kan worden uitgeleverd wegens fraude, een van de twee beschuldigingen van de Spaanse autoriteiten aan het adres van Puigdemont. De Catalaanse leider wordt in Spanje ervan verdacht anderhalf miljoen euro aan overheidsgeld te hebben misbruikt voor de organisatie van een referendum over de onafhankelijkheid van Catalonië. Volgens de regering in Madrid was die volksraadpleging van eind vorig jaar onwettig.



Na zijn vrijlating zei Puigdemont dat Madrid een dialoog moest starten met het Catalaanse bestuur om het conflict over de onafhankelijkheid van de regio op te lossen. Hij deed een beroep op Spanje de pogingen op te geven om separatistenleiders te berechten. Ook drong hij aan op vrijlating van de Catalaanse leiders die nu in Spanje vastzitten vanwege hun rol bij het omstreden referendum.