Puigdemont lijkt strijd om Catalonië op te geven, laten uitgelekte sms'jes zien

Echtheid

Ik hoop alleen dat het echt waar is en dat iedereen met dank hieraan vrijkomt uit de gevangenis Puigdemont in een smsje

Puigdemont communiceerde via de app Signal met zijn oud-minister Toni Comín, die samen met hem in ballingschap in België verkeert. Comín was bij een bijeenkomst van de Vlaams-nationalisten in Leuven. Een bezoeker die achter hem zat fotografeerde de binnenkomende teksten. Zo kwamen ze terecht bij een programma van de Spaanse zender Telecinco. Puigdemont noch Comín trok woensdag de echtheid van de berichtjes in twijfel.



De ex-premier schreef ook: 'Het plan van Moncloa (paleis van de Spaanse premier Rajoy, red.) heeft gewonnen. Ik hoop alleen dat het echt waar is en dat iedereen met dank hieraan vrijkomt uit de gevangenis, want zo niet, dan maken we onszelf historisch belachelijk.' Doelt Puigdemont hiermee op een deal met de regering: hij geen premier van Catalonië, maar dan wel vrijheid voor de politici die in de gevangenis zitten? Niemand die hier woensdag opheldering over gaf. De Spaanse minister van Binnenlandse Zaken, Juan Ignacio Zoido, ontkende dat er sprake was van een 'plan'.



Ondertussen doen verschillende namen de ronde als alternatief voor Puigdemont. Uit dezelfde partij wordt Jordi Sànchez genoemd, een van de protestleiders die in de gevangenis zit. Een andere optie is nieuwe verkiezingen. Puigdemont probeerde woensdag voor hemzelf nog te redden wat er te redden viel. 'Ik ben een mens en er zijn momenten waarop ook ik twijfel', twitterde hij. 'Maar ik ben ook de president en ik zal niet terugwijken (...) We gaan door!' Maar erg geloofwaardig klonk dat niet meer.