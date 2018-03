Publieke omroep in Zwitserland overleeft referendum over afschaffing omroepbijdrage

Het referendum was een initiatief van de jongerenafdeling van de SVP en libertarische politici. Die laatsten hebben er principiële bezwaren tegen dat burgers kunnen worden gedwongen te betalen voor een dienst waarom ze zelf niet hebben gevraagd. Volgens hen is de publieke omroep ook uitgegroeid tot een moloch die steeds meer geld verslindt. De Zwitserse publieke omroep, die voor driekwart uit de verplichte omroepbijdrage drijft, is relatief duur. Alleen de Noren betalen per hoofd van de bevolking meer voor hun publieke omroep.



De SVP-ers hebben vooral om politieke redenen bezwaar tegen de SRG. Volgens hen is de publieke omroep een spreekbuis van de gevestigde partijen en maakt de SRG stemming tegen rechts. 'Momenteel hebben we een bijna-monopolie voor een door de staat gecontroleerde omroeporganisatie', betoogde Florian Maier, de leider van de zogeheten No-Billag-campagne. 'Door het mes te zetten in de subsidie die zij ontvangt, krijgen we een vrijere markt voor de media in Zwisterland.' De meeste Zwitsers bleken het daarmee niet eens. Volgens voorlopige uitslagen keerde rond 70 procent van de stemmers zich tegen het voorstel de Billag af te schaffen.