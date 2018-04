Priester in Vaticaan aangeklaagd wegens bezit en verspreiding kinderporno

Derde arrestatie

Monseigneur Pietro Amenta werd een maand geleden veroordeeld wegens het bezit van kinderporno

Het was zaterdag de derde keer dat een bewoner van Vaticaanstad werd opgepakt wegens het bezit van kinderporno. Drie jaar geleden werd Poolse aartsbisschop Jozef Wesolowski onder huisarrest geplaatst omdat hij, als voormalig Vaticaans ambassadeur in de Dominicaanse Republiek, jonge straatjongens zou hebben betaald voor seks en daarnaast grote hoeveelheden kinderporno in zijn bezit zou hebben. Net als bij Capella werd ook hij teruggehaald naar Rome toen lokale autoriteiten vroegen om het intrekken van zijn diplomatieke immuniteit.



Zijn zaak zou de eerste misbruikzaak worden in de geschiedenis van het Vaticaanse recht, maar Wesolowski overleed voor het zover was. Een maand geleden werd ook monseigneur Pietro Amenta veroordeeld wegens het bezit van kinderporno. Dat gebeurde echter in een Romeinse rechtbank in plaats van de Vaticaanse, omdat Amenta zelf rechter was bij het Vaticaanse Hof.