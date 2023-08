President Tunesië ontslaat eerste vrouwelijke premier van het land

Premier Bouden krijgt een bloemetje mee van president Saied op de dag van haar ontslag. Beeld AP

Meteen na het ontslag van de ene premier, beëdigde Saied de volgende: Ahmed al-Hachani, net als Bouden politiek een onbeschreven blad. Of de premierswissel gevolgen zal hebben voor de ‘migrantendeal’ die de Europese Unie op 16 juli met Tunesië heeft gesloten, moet worden afgewacht.

Tunesië heeft met de EU afgesproken migranten te zullen tegenhouden, in ruil voor geld en economische voordelen die een dreigend faillissement van het land moeten afwenden. De EU wil voor 1 miljard euro aan goedkope leningen en subsidies verstrekken, en betaalt Tunesië 105 miljoen euro voor onder meer grensbewaking en het tegenhouden van migranten. De EU zal bovendien honderden miljoenen investeren, waaronder 300 miljoen in hernieuwbare energie.

Over de auteur

Michel Maas is buitenlandredacteur van de Volkskrant. Eerder was hij oorlogsverslaggever en correspondent in Oost-Europa en in Zuidoost-Azië.

Premier Mark Rutte, voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie, en de rechtse Italiaanse premier Giorgia Meloni waren met Saied de ondertekenaars van het akkoord. Rutte noemde het akkoord ‘een mijlpaal’. Het zou een blauwdruk moeten worden voor soortgelijke afspraken met andere Noord-Afrikaanse landen.

De ‘migrantendeal’ oogstte meteen veel kritiek van met name mensenrechtenorganisaties, maar ook van de Verenigde Naties. Die kritiek zwol aan toen bekend werd dat migranten door de Tunesische autoriteiten naar de Libische grens werden gebracht en daar in de woestijn zonder eten en drinken werden achtergelaten, en soms stierven van hitte en dorst. Bovendien bestaat er twijfel over het mensenrechtenbeleid en het democratisch gehalte van het bewind van Saied.

Dictator

President Kais Saied is sinds eind 2019 president, en ontpopte zich de afgelopen jaren als een dictator. In 2021 trok hij alle macht in Tunesië naar zich toe. In dat jaar ontsloeg hij de premier en ontbond hij het parlement, in wat de oppositie sindsdien een ‘coup’ noemt. In 2022 amendeerde hij de grondwet en gaf hij zichzelf als president bijna onbegrensde bevoegdheden. Hij organiseerde in 2022 verkiezingen, die door de oppositie werden geboycot en daardoor een opkomst van maar 10 procent kenden. Maar Saied gebruikte de uitslag als een mandaat, en regeert sindsdien bij volmacht.

Toen Saied in oktober 2021 Najla Bouden benoemde als eerste vrouwelijke premier van het land was er lichte hoop dat zij het imago van Tunesië als een bolwerk van democratie nieuw leven zou inblazen. Tunesië was immers het land waar in 2011 de ‘arabische lente’ was begonnen: een volksopstand leidde tot een golf van protesten in de regio die de ene na de andere regering ten val zou brengen.

In de meeste landen, waaronder Egypte, werd de klok daarna al snel teruggedraaid. Tunesië was uiteindelijk het enige Arabische land dat erin slaagde na de volksopstand een echte democratische transitie te maken.

Hoop

Het feit dat Saied een vrouw tot premier benoemde, werd gezien als hoopgevend, al had nog niemand van Najla Bouden gehoord. Zij doceerde geologie aan de ingenieursopleiding in Tunis en werd op een gegeven moment een onopvallende directeur-generaal op het ministerie van Onderwijs, waar zij ervaring opdeed met de Wereldbank. Veel meer was er over haar niet bekend, maar even werd toch gehoopt dat met deze vrouw de democratie terugkeerde in de regering.

Haar bewind viel tegen. Zij slaagde er niet in de enorme economische problemen van het land, de voedseltekorten en de corruptie op te lossen. Volgens Tunesische media, meldt Al Jazeera, zou dat voor Saied de reden zijn geweest haar uiteindelijk te ontslaan.

Na haar onaangekondigde ontslag in de nacht van dinsdag op woensdag, lijkt alle hoop vervlogen. Oppositieleider Abdelmalik Hussein schreef over haar op het internet: ‘...als je je overlevert aan criminelen en moordenaars, dan is het geen verrassing dat je een ja-knikker blijft die knikt tot ze je afvoeren door de achterdeur.’