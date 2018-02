President Trump geeft omstreden memo over FBI vrij: dit staat er in (en hoe erg is het?)

Klopt het? En is het erg?

Het memo roept drie vervolgvragen op. Klopt het? Zo ja: is het erg? Zo ja: doet het afbreuk aan het onderzoek naar de Russische bemoeienis met de verkiezingen? Als de Republikeinen niet selectief geciteerd hebben uit het verhoor van Priestap en McCabe, dan klopt het. Vrijdag zeiden Democraten echter dat de weergave niet klopt. Ook de FBI zet vraagtekens bij de citaten. De politiedienst zei dat het memo 'feiten weglaat die de nauwkeurigheid van het memo fundamenteel aantasten'. Vrijdag zei de FBI nog steeds achter die kritiek te staan.



Als de citaten wel kloppen, is dat dan erg? Relevante onderdelen van het Steele-dossier zijn inmiddels bevestigd. Niet de plasseks, wel de contacten tussen de Trump-campagne en de Russen. Ook had Page al eerder contacten had gehad met Russische spionnen, en was daartoe al in 2014 een FISA-aanvraag ingediend en toegekend, ver voordat Carter iets met Trumps campagne te maken had (volgens een FBI-bandje vonden de Russen hem 'een idioot, maar enthousiast'). Zo bezien was er hoe dan ook aanleiding voor justitiële nieuwsgierigheid, toen Pages naam opdook. De fout van de FBI zou vooral procedureel kunnen zijn.



Wat betekent dat voor het Russische onderzoek? In theorie weinig. De FBI was al ver voor het Steele-dossier met het Russische onderzoek gestart, in juli 2016. De directe aanleiding was loslippigheid van George Papadopoulos, een andere campagnemedewerker van Trump, die tegen een Australische diplomaat in Londen had gezegd dat de Russen hem 'dirt over Clinton' hadden aangeboden. Trey Gowdy, een belangrijk (vertrekkend) Republikeins congreslid, zei in een reactie dat de inhoud van de memo op geen enkele manier het onderzoek van Robert Mueller in discrediet brengt.



De Papadopoulos-tijdlijn is in de ogen van de Republikeinen en van president Trump irrelevant. Zij vinden dat de wankele afluisteroperatie opnieuw aantoont dat de FBI op de handen van de Democraten is. Dit niettegenstaande het feit dat alle betrokken FBI-ers en justitie-ambtenaren Republikeinen zijn of waren, en ondanks het feit dat de FBI vlak voor de verkiezingen het onderzoek naar de e-mails van Hillary Clinton heropende.



Een van degenen die expliciet worden genoemd in het memo is Rod Rosenstein, de onderminister van Justitie. Hij zette ook een keer zijn handtekening onder een verzoek tot verlenging van het afluisteren van Carter Page. Rosenstein is nu eindverantwoordelijk voor het onderzoek naar de Russische bemoeienis. De vraag is of de president op basis van dit memo stappen tegen hem gaat ondernemen.