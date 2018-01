President Liberia verlaagt eigen loon, vraagt senatoren voorbeeld te volgen: 'Onze economie is stuk; onze regering is blut'

Goede voorbeeld

Magufuli in Tanzania en Buhari in Nigeria bepleiten een fiscaal prudent beleid; hun persoonlijke salarisverlagingen moeten dienen als het goede voorbeeld. Ze staan ook niet bekend om een extravagante levensstijl of een ongeremde plundering van de staatstegoeden, zoals gebeurde in Zaïre onder Mobutu, in de Centraal-Afrikaanse Republiek onder 'Keizer' Jean-Bédel Bokassa of in Nigeria onder generaal Sani Abacha.



Niet dat een relatief bescheiden salaris betekent dat een president per se op de centen moet letten. In veel Afrikaanse landen beschikt de president, dankzij zijn politieke machtspositie, over uitgebreide zakelijke bezittingen. José Eduardo dos Santos trad vorig jaar terug als president van Angola, na 38 jaar. Zijn salaris bedroeg naar verluidt ruim 1 miljoen kwanza per maand, 'slechts' 4.000 euro. Maar Dos Santos en zijn familie vergaarden een vermogen van miljarden dollars door Angola te veranderen in een soort familiebedrijf, met olie, telecom en vastgoed.