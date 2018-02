President Duterte verbiedt Filipijnen te werken in Koeweit na zevende dode

Vrieskist

De moord op Joanna is een symbool geworden voor de ellende die overzeese werkers te verduren hebben

Demafelis ging in Koeweit in de huishouding werken bij een Libanese man en een Syrische vrouw. In september 2016 had Demafelis voor het laatst contact met haar familie. Bijna anderhalf jaar later, op 7 februari 2018, is haar lijk ontdekt in een vrieskist in het appartement van het echtpaar. De huisbaas vond het toen hij achterstallige huur wilde komen innen. Autopsie wees uit dat Joanna Demafelis is doodgeslagen. Haar lichaam blijkt al in november 2016 in de vrieskist te zijn gestopt. Het echtpaar is spoorloos.



De moord op Joanna heeft veel losgemaakt in de Filipijnen. Voor Duterte was die het bewijs dat er iets grondig mis is in Koeweit. Eerder al waren lichamen van zes andere Filipijnse werkers in Manilla aangekomen, die ook op verdachte manier om het leven waren gekomen in het oliestaatje. Procentueel is dat niet zo veel, want in Koeweit werken meer dan 252 duizend Filipijnse gastarbeiders. Maar de moord op Joanna is een symbool geworden voor de ellende die overzeese werkers te verduren hebben.



Rapporten van migranten- en mensenrechtenorganisaties schetsen een beeld van totale uitbuiting, die grenst aan slavernij. Talrijke rapporten beschrijven hoe slecht vooral de vrouwelijke hulpen in de huishouding worden behandeld. Soms worden zij onderbetaald, of helemaal niet, zij maken lange dagen, slapen weinig, krijgen slecht te eten, en hebben nooit een vrije dag. Vaak worden zij ook nog eens fysiek mishandeld, verkracht, en in sommige gevallen: vermoord.