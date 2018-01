Premier Nieuw-Zeeland tweede gekozen regeringsleider ter wereld die moet bevallen tijdens ambtstermijn

Jongste premier

De korte tijd dat ze met verlof gaat, staat overigens op gespannen voet met haar eigen beleid. De regeringscoalitie besloot vorig jaar, als een van haar eerste daden, het betaald zwangerschapsverlof uit te breiden van 18 tot 22 weken. In 2020 moet dit zelfs 26 weken worden.



Ardern werd premier in oktober na spannende verkiezingen. Twee maanden daarvoor was zij leider van Labour geworden. Zij is de derde vrouwelijke premier van Nieuw-Zeeland. Ardern is ook de jongste minister-president van het land in ruim een eeuw en 's werelds jongste vrouwelijke regeringsleider. Vanwege haar snelle carrière en leeftijd wordt ze steeds meer vergeleken met andere jeugdige regeringsleiders zoals Canada's Justin Trudeau en de Franse president Emmanuel Macron.



Direct nadat Ardern haar zwangerschap bekendmaakte, werd ze overspoeld met steunbetuigingen. 'Het is inspirerend om te zien dat we zoveel hebben bereikt op het gebied van vrouwenrechten', aldus vakbondsleider Richard Wagstaff. Nieuw-Zeeland was in 1893 het eerste land dat het vrouwenkiesrecht invoerde. 'Het is een bijzondere timing: 125 jaar later hebben wij een premier die gaat bevallen', zei minister van Vrouwenzaken Anne Genter.