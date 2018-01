Premier May wil rampjaar 2017 ver achter zich laten: grote herschikking Britse kabinet

Met dat doel voor ogen zal May haar kabinet vandaag jonger, multi-cultureler en vrouwelijker maken. Het zal een komen en gaan zijn van nerveuze en blijde ministers op Downing Street. De posities van haar topministers Boris Johnson (Buitenlandse Zaken), Philip Hammond (Financiën), David Davis (Brexit) en Amber Rudd (Binnenlandse Zaken) lijken veilig te zijn. De ervaren minister van Volksgezondheid Jeremy Hunt wordt vicepremier.



Hunt heeft nu zijn handen vol aan de jongste wintercrisis bij de Nationale Gezondheidszorg. Door de drukte in de ziekenhuizen zijn tienduizenden operaties uitgesteld, terwijl de wachttijden bij de Eerste Hulp minimaal vier uur bedragen. Duizenden patiënten zijn in ambulances behandeld omdat er in ziekenhuizen geen plek meer was. Tijdens een interview met Andrew Marr, zondagochtend, had May moeite om een goed antwoord te vinden op de crisis.