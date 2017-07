Premier Israël haalt druk van de ketel: 'dag van de woede' bij Tempelberg gaat vermoedelijk niet door

We hebben de boodschap afgegeven dat met onze soevereiniteit in Jeruzalem een loopje kan worden genomen Naftali Bennett, minister van Onderwijs

De stap van Netanyahu werd in Palestijnse kring gevierd als een overwinning, maar ervaren als een nederlaag op de rechterflank van de Israëlische politiek. 'Israël komt verzwakt uit deze crisis tevoorschijn', zei minister van Onderwijs Naftali Bennett, die namens een kleine rechtse partij in Netanyahu's kabinet zit. 'We hebben de boodschap afgegeven dat met onze soevereiniteit in Jeruzalem een loopje kan worden genomen.'



Dat is de indruk die Netanyahu - willens en wetens ongetwijfeld - heeft gewekt bij op z'n minst een deel van zijn achterban: hij heeft Israël de confrontatie met de Palestijnen laten verliezen. De vraag welke van de twee partijen het eerst met de ogen zou knipperen, is nu beantwoord.



Wat extra moet steken, is dat de premier tot tweemaal toe een stap terug heeft gedaan. Woensdag al liet hij de detectiepoortjes verwijderen die bij de ingangen van de Al Aqsamoskee waren geplaatst nadat daar op 14 juli twee Israëlische agenten waren vermoord. Maar omdat de poortjes meteen werden vervangen door andere veiligheidsmaatregelen, zoals camera's met gezichtsherkenning, volhardden de Palestijnen in hun protest. vuist te maken tegen wat zij zien als Israëlische onderdrukking.