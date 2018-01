Premier Bulgarije wil snel euro en lidmaatschap Schengenzone: 'We zijn er klaar voor'

Twijfel

Borisov heeft premier Rutte uitgenodigd voor een bezoek begin volgende maand aan de Bulgaarse-Turkse grens om te laten zien hoe strikt de controles zijn

De twijfel bij sommige lidstaten betreft dan ook niet de kwalificaties op papier, maar de praktijk. Binnenskamers plaatsen Duitsland en Oostenrijk vraagtekens bij de concurrentiekracht van de Bulgaarse economie. Is die wel sterk genoeg voor de eurozone? Zijn de statistieken wel correct? Het laatste waar Berlijn en Wenen op zitten te wachten, is een nieuwe 'Griekse crisis' die de hele eurozone meesleept. Al is de kans op zo'n megacrisis gering: het Bulgaarse bbp bedraagt circa 50 miljard euro, minder dan eenderde van het Griekse bbp en minder dan eentiende van het Nederlandse.



Nederland - op de achtergrond gesteund door Duitsland en Frankrijk - ligt het meest dwars bij het Schengenlidmaatschap voor Bulgarije. Dat begon al in 2011 met toenmalig minister voor Migratie Gerd Leers. Die haalde zich de woede van zijn Bulgaarse collega op de hals met de uitspraak dat je niets opschiet met technisch hoogstaande paspoortlezers als de persoon die het apparaat bedient corrupt is. En corruptie is nog steeds wijdverbreid in Bulgarije.



De nieuwe regering van Borisov heeft echter besloten dat het land in de kopgroep van de EU moet zitten en pakt de kansen en aandacht die het EU-voorzitterschap biedt. Sofia verwacht dit voorjaar positieve rapporten van de Commissie en de ECB over de eurokwalificaties van Bulgarije, waarna nog voor de zomer het officiële verzoek komt om tot de euro toe te treden. Die toetreding laat overigens op zijn minst nog tot 2020 op zich wachten: Bulgarije moet eerst twee jaar in het officiële Europese wisselkoersmechanisme zitten.



Voor het Schengenlidmaatschap toont Borisov minder geduld: nog dit jaar. Hij heeft premier Rutte uitgenodigd voor een bezoek begin volgende maand aan de Bulgaarse-Turkse grens om te laten zien hoe strikt de controles zijn. De Bulgaarse minister van Buitenlandse Zaken suggereerde als start de paspoortcontroles op te heffen voor Bulgaarse reizigers die per vliegtuig of boot naar een ander EU-land gaan. Een dergelijk compromis is eerder door Berlijn en Parijs voorgesteld, maar werd toen door Den Haag geblokkeerd.