Premier Abe wint verkiezingen Japan ruimschoots, weg vrij voor streng Noord-Koreabeleid

Opmerkelijke overwinning

Overigens wacht Abe op dit vlak nog een lang gevecht. De linkse oppositie is fel tegen de plannen en uit opinieonderzoeken blijkt dat ook veel burgers sceptisch zijn. Bovendien moet het besluit uiteindelijk in een referendum aan de bevolking worden voorgelegd.



De grote overwinning van de LDP is opmerkelijk, gezien het feit dat de populaire gouverneur van Tokio, Yuriko Koike, zich met een nieuwe partij, de Partij van Hoop, in de strijd had gemengd. In mei had ze Abe bij lokale verkiezingen in Tokio nog verpletterend verslagen en veel oppositieleden waren de afgelopen weken naar haar partij overgelopen. Koike stelde teleur door conservatieve standpunten van Abe over te nemen en zichzelf niet kandidaat te stellen. De Partij van Hoop won volgens een voorlopige uitslag 46 zetels, minder dan de links-liberale Constitutionele Democratische Partij. De nieuwe oppositieleider kreeg zeker 50 zetels.