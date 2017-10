Positie Tillerson nog steeds onzeker door publieke vernederingen Trump

NBC News had de bewindsman in een lastig parket gebracht met het nieuws dat Tillerson deze zomer bijna zijn ontslag had aangeboden. Ook zou hij Trump bij een andere gelegenheid tegenover zijn medewerkers een 'imbeciel' hebben genoemd. Om te voorkomen dat de zaak uit de hand zou lopen belegde Tillerson in alle haast een persconferentie, waarop hij ontkende dat hij op het punt had gestaan zijn ontslag in te dienen en zich door vicepresident Mike Pence had laten overhalen toch aan te blijven.