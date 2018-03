Pornoster Stormy Daniels in 60 minutes: ik werd gedwongen te zwijgen over affaire met Trump

In 2011 zou een man naar haar zijn toegelopen en hebben gezegd: 'Laat Trump met rust. Vergeet het hele verhaal', zo vertelde ze. 'Vervolgens boog hij zich over mijn babydochtertje en zei 'dat is een prachtig meisje. Het zou zonde zijn als er iets met haar moeder zou gebeuren'. En toen was hij weg.'



Daniels, die eigenlijk Stephanie Clifford heet, deed de uitspraken vannacht tijdens een interview met Anderson Cooper in het programma 60 minutes, op de Amerikaanse zender CBS. Het is de eerste keer dat de pornoster in een interview over de relatie met Trump praat. Een hard bewijs voor haar beweringen overlegde ze overigens niet. Donald Trump heeft de affaire altijd ontkend.