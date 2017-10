Pornoproducent Flynt biedt 10 miljoen voor belastende informatie over Trump

Geldbedragen

Flynt is niet alleen bekend als producent van blootbladen en pornofilms. De man die in 1996 het onderwerp was van een gedramatiseerde versie van zijn leven in de film The People vs. Larry Flynt, ziet zichzelf ook als voorvechter van de vrijheid van meningsuiting. Hij heeft in het verleden meerdere malen grote geldbedragen geboden voor belastende informatie over mensen waar hij niets van moet hebben.



Flynt kondigde in oktober vorig jaar op zijn website aan dat hij 1 miljoen dollar zou betalen voor videobeelden of geluidsopnames die Donald Trump in diskrediet brengen. Dit aanbod werd door de uitgever een paar weken voor de verkiezingen gedaan, nadat er audio was uitgelekt van Trump die tegen een televisiepresentator opschepte over seksueel wangedrag jegens vrouwen. Flynt hoopte de verkiezing van Trump te voorkomen.



In 2007 bood hij een miljoen voor de belastingaangifte van de Republikeinse presidentskandidaat Mitt Romney en in de jaren 90 ging Flynt achter mensen aan die de toenmalige president Bill Clinton het Witte Huis uit probeerden te werken. Republikein Bob Livingston stapte op nadat bekend werd dat hij buitenechtelijke affaires had gehad, precies hetgeen waar Clinton ook schuldig aan was. Die informatie kwam naar buiten nadat Flynt een miljoen dollar had uitgeloofd voor tips over buitenechtelijke relaties van congresleden.