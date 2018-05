Pornoactrice Stormy Daniels dient klacht in tegen Trump wegens laster

'Dat is een prachtig meisje'

Aangezien Trump de zwijgdeal nooit heeft ondertekend, is volgens Daniels nooit sprake geweest van een geldige overeenkomst

Een man zou naar haar zijn toegekomen en hebben gezegd: 'Laat Trump met rust. Vergeet het hele verhaal', zo vertelde ze vorige maand in een interview met tv-zender CBS. 'Vervolgens boog hij zich over mijn babydochtertje en zei: 'Dat is een prachtig meisje. Het zou zonde zijn als er iets met haar moeder zou gebeuren.' En toen was hij weg.'



Vlak voor de presidentsverkiezingen in 2016 tekende Daniels een geheimhoudingsverklaring over haar nacht met Trump. Trumps advocaat Michael Cohen betaalde haar 'uit eigen zak' 130 duizend dollar zwijggeld. De pornoactrice stapte vorige maand naar de rechter om dat contract ongeldig te laten verklaren. Aangezien Trump de zwijgdeal nooit heeft ondertekend, is volgens Daniels nooit sprake geweest van een geldige overeenkomst.



De zaak loop nog. Als de rechter Daniels gelijk geeft, kan ze gaan cashen. De media staan al weken in de rij. De Amerikaanse president houdt tot dusver vol niets te hebben geweten van een geheimhoudingsverklaring en ontkent ook ooit een seksuele affaire met Daniels te hebben gehad.