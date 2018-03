Pornoactrice kreeg 130.000 dollar om te zwijgen over 'affaire' met Trump, maar sleept hem na 'intimidatie' toch voor rechter

De rechtszaak is het zoveelste hoofdstuk in een zaak die Trump al sinds januari achtervolgt. Mede omdat de 'relatie' kort na de geboorte van Trumps zoon Barron zou zijn begonnen, zwijgt de president als het graf. Zelfs op Twitter rept hij er met geen woord over.



Maar door diverse onthullingen in de media is nu bekend dat het Trump-kamp in 2016 vlak voor de verkiezingsdag een deal sloot met Daniels (38). De miljardair lag toen flink onder vuur omdat in uitgelekte opnamen van het programma Access Hollywood was te horen hoe hij vrouwen in het kruis pleegde te grijpen.



Nu blijkt dat de porno-actrice in die dagen op het punt stond om met haar verhaal naar buiten te komen. Daniels zou in de zomer van 2006 naar bed zijn gegaan met Trump in een hotel in Lake Tahoe. De affaire zou tot in 2007 zijn doorgegaan.



De Amerikaanse kiezer kreeg echter tot op de verkiezingsdag niets hierover te horen omdat de pornoactrice een deal sloot met Trumps advocaat en 'manusje van alles' Michael Cohen. Via een BV'tje in Delaware kreeg Daniels, wier echte naam Stephanie Clifford is, 130 duizend dollar toegespeeld. Een schijntje vergeleken met de miljoenen die ze had kunnen krijgen als ze haar verhaal aan roddelbladen als The National Enquirer had verteld.