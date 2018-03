Porno-actrice Stormy Daniels in 60-minutes: ik werd bedreigd

In 2011 zou een man naar haar zijn toegelopen en hebben gezegd: 'Laat Trump met rust. Vergeet het hele verhaal', zo vertelde ze. 'Vervolgens boog hij zich over mijn babydochtertje en zei 'dat is een prachtig meisje. Het zou zonde zijn als er iets met haar moeder zou gebeuren'. En toen was hij weg.'



Daniels, die eigenlijk Stephanie Clifford heet, deed de uitspraken vannacht tijdens een interview met Anderson Cooper in het programma 60 minutes, op de Amerikaanse zender CBS. Het is de eerste keer dat de pornoster in een interview over de relatie met Trump praat.



Ze zegt in het interview dat ze slechts één keer seks heeft gehad met Trump, vlak na de geboorte van Barron, de nu 11-jarige zoon die hij heeft met zijn vrouw Melania. Dat was tijdens een golftoernooi in Lake Tahoe, Nevada in 2006. Ze zag als 27-jarige verder niets in een seksuele relatie met de destijds 60-jarige Trump, maar ze bleven elkaar wel ontmoeten. Donald Trump heeft de affaire altijd ontkend.