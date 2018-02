Porno-actrice dreigt toch verhaal te vertellen over 'affaire' met Trump na rel over betaling zwijggeld

Negatieve publiciteit

Michael Cohen, al jaren de persoonlijke advocaat van Trump. Hij zegt Stormy Daniels te hebben betaald om Trump vlak voor de presidentsverkiezingen te behoeden voor negatieve publiciteit. © AFP Ik zal Trump altijd beschermen. Michael Cohen, advocaat van de president

Sinds de Stormy Daniels-affaire weer is opgerakeld, regent het verhalen in de Amerikaanse media, zelfs in de kwaliteitspers, of Trump nou wel of niet het bed heeft gedeeld met Daniels. Opvallend was dat de First Lady vorige maand op het laatste moment niet meeging met Trump naar een conferentie in Davos. Melania trok zich toen terug in Trumps golfresort Mar-A-Lago.



Het moment waarop Daniels de betaling ontving, is opvallend: in oktober, slechts enkele weken voor de presidentsverkiezingen. Diverse media waren in 2016 al in de zaak gedoken en dreigden toen verhalen te publiceren over de relatie tussen Trump en de actrice. Daniels overwoog haar verhaal te vertellen bij de zender ABC, maar zag daar op het laatste moment van af.



De vraag is of Trump de negatieve publiciteit rond deze zaak, zo kort voor de verkiezingsdag, zou hebben overleefd. Voor veel Republikeinse kiezers, met name de grote groep gelovigen, had deze kwestie dé reden kunnen worden om toch niet op Trump te stemmen. De Republikein had immers net de commotie overleefd over de uitgelekte 'grab them by the pussy'-opmerkingen tijdens de opnames van het programma Access Hollywood. Trump versloeg uiteindelijk toch Hillary Clinton omdat een kleine groep kiezers, zo'n 50 duizend, ervoor zorgde dat drie Democratische staten in handen kwamen van de Republikeinen.



Cohen, die Trump al jaren bijstaat, zegt dat de miljardair op geen enkel wijze betrokken was bij het betalen van de actrice. In een verklaring probeerde hij de president dinsdag zoveel mogelijk in bescherming te nemen. Ook Trumps bedrijf en verkiezingscampagne waren volgens hem 'geen partij bij de transactie'. De miljardair zou Cohen het bedrag ook niet hebben terugbetaald. 'Als iets niet waar is, dan wil dat nog niet zeggen dat het je geen schade kan berokkenen', zei hij dinsdag tegen CNN over de reden waarom hij de 130 duizend dollar overmaakte. 'Ik zal de heer Trump altijd beschermen.'