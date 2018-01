Populistische strijd tussen Trump en Bannon barst los: 'Hij is gek geworden'

Het is Bannon die de lont in het kruitvat heeft gestoken. 'Hoogverraad en onpatriottisch', noemt hij de bijeenkomst in Trump Tower in juli 2016, toen Donald Trump jr. en Trumps schoonzoon Jared Kushner een Russische delegatie ontvingen die 'vuil' over Hillary Clinton in de aanbieding had. Althans, met die woorden wordt Bannon geciteerd in een boek van de Amerikaanse journalist Michael Wolff, Fire and Fury.



De bijeenkomst is een van de centrale gebeurtenissen in het onderzoek van Robert Mueller naar eventuele samenwerking tussen de Trump-campagne en de Russen, die Trump graag als president wilden en daartoe emails van de Democraten hadden gehackt. De president en zijn zoon zeiden aanvankelijk dat de samenkomst alleen over adoptie van Russische kinderen ging. 'Ze gaan Don junior breken als een eitje, op nationale televisie', aldus Bannon, die denkt dat de onderzoekers zich op Russische witwaspraktijken zullen richten. En: 'De kans dat Don jr. deze Russen niet naar zijn vaders kantoor heeft gebracht, is nihil.'



Wat Bannon ervan vindt, doet er juridisch gezien niet veel toe. Maar dat hij twee voormalige bondgenoten zo laat vallen, doet er wel toe. Als de citaten kloppen, zoekt Bannon kennelijk ruzie.